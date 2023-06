Una sala espositiva in paese: una mostra d’arte inaugura la struttura

Monterotondo Marittimo (Grosseto). È stata inaugurata ieri pomeriggio a Monterotondo Marittimo la sala espositiva, allestita dall’amministrazione comunale in via Pietro Gori.

La mostra

Il nuovo spazio dedicato all’arte e alla cultura ha aperto al pubblico con una bella mostra di Elia Mazzara (fotografia) e Carlo Santini (scultura), visitabile fino al 16 luglio, dal giovedì alla domenica, con orario dalle 17 alle 19.30. A questo primo evento, promosso dal “Collettivo Libere Arti e Pensiero”, ne seguiranno altri durante l’estate.

“L’idea che sta portando avanti l’amministrazione comunale con l’allestimento di questo importante spazio espositivo – sottolinea il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine – è quella di creare a Monterotondo Marittimo una residenza artistica. Riconosciamo il valore delle residenze artistiche per stimolare la crescita culturale della comunità in cui vengono realizzate e per promuovere la nascita di nuovi processi creativi che possono attivarsi attraverso il confronto con altre realtà territoriali”.