Torna Massae Diebus: il paese diventa il regno dei cosplayer

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 17 e domenica 18 giugno Massa Marittima diventa il regno dei cosplayer: nella suggestiva cornice delle Clarisse, in piazza XXIV Maggio, si terrà la sesta edizione di Massae Diebus, il festival Medieval Fantasy Cosplay. A partire dalle 18 di entrambi i giorni fino a sera si susseguiranno esibizioni e spettacoli, giochi di fuoco, musica e magia con la maga Medea. I cavalieri di Ildebrandino si affronteranno in spettacolari duelli. Ci saranno anche giochi per bambini e il truccabimbi e sarà aperta un’area ristoro.

Il programma

Come nelle scorse edizioni, sono stati creati diversi punti scenografici dove poter scattare selfie e foto ricordo. Nella “Medieval Magic area” saranno presenti Morduk, draghi fate e gnomi. Quest’anno sarà allestita anche la stanza delle torture.

Il sabato è prevista la speciale partecipazione di Memento Ridi e dalle 22 la musica con Figara dj Edoardo.

Sarà presente anche lo scrittore diciottenne, Sergio Del Moro, con il suo libro fantasy “Mille metri nella follia dell’uomo”, pubblicato a novembre da Parole Nuove Edizioni. Il sabato, poco dopo le 18, l’associazione Liber Pater leggerà alcuni passi del suo libro.

La domenica sera, alle 21, gran finale con la sfilata e la premiazione dei tre migliori cosplayer.

Chi ha voglia di mettersi in gioco potrà unirsi al gruppo dei cosplayer e partecipare alla gara. Sono stati allestiti dei camerini per cambiarsi d’abito e truccarsi. L’iscrizione potrà essere effettuata direttamente alle Clarisse nell’apposito stand.

L’evento è organizzato dal Comitato festeggiamenti San Bernardino, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e la collaborazione di Bike Garage&More.

“Massae Diebus viene ogni anno reso unico dalla fantasia e dalla creatività dei cosplayer che partecipano all’evento – afferma Irene Marconi, assessore alla cultura del Comune di Massa Marittima –. Quello del cosplay è un fenomeno in costante crescita in Italia e all’estero, e Massa Marittima, città del Medioevo, con questo festival apre le porte a tutti gli appassionati di eventi e attività che ruotano attorno a questo magico mondo. Un mondo che abbraccia diverse generazioni e unisce adulti e bambini che amano immedesimarsi nei personaggi dei fumetti, dei videogiochi e delle serie tv.”

Informazioni: cell. 339.8905012 o 339.7479372, e-mail massaediebus@gmail.com