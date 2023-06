Cantine aperte, escursioni, degustazioni e musica: ecco “MerCantine in Poggio”

Roccastrada (Grosseto). Tre giorni di musica, sapori tipici e mostra-mercato con artigiani, artisti e aziende enogastronomiche del territorio. Sono quelli che animeranno il centro storico e le cantine di Roccastrada venerdi 16, sabato 17 e domenica 18 giugno con “MerCantine in Poggio“, una manifestazione organizzata dall’associazione Pro Loco Roccastrada in collaborazione con il Comune di Roccastrada.

L’evento si inserisce all’interno del circuito “Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori”, una rassegna programmata in collaborazione con tutte le associazioni Pro Loco presenti nel territorio comunale.

“MerCantine in Poggio”

La tre giorni roccastradina si aprirà venerdì 16 giugno alle 16.00 con l’apertura delle cantine; alle 17.00 escursioni guidate per il centro storico con degustazione finale alle terrazze panoramiche (prenotazione obbligatoria al 347.1857911 o al 334.8017656); alle 21.00 musica con “La Sganghenga Street Band”.

Sabato 17 giugno cantine aperte dalle 10.00 alle 13.00 e successivamente dalle 16.00 alle 24.00; alle 17.00 escursioni guidate per il centro storico con degustazione finale alle terrazze panoramiche (prenotazione obbligatoria al 347.1857911 o al 334.8017656); dalle 17.00 alle 23.00 sarà possibile osservare i lavoranti in costume dell’Associazione Antichi Mestieri di Equi Terme; alle 21.00 musica con “Ciacciabanda Street Band”.

Domenica 18 giugno cantine aperte dalle 10.00 alle 13.00 e successivamente dalle 16.00 alle 24.00; alle 17.00 escursioni guidate per il centro storico con degustazione finale alle terrazze panoramiche (prenotazione obbligatoria al 347.1857911 o al 334.8017656); dalle 17.00 alle 23.00 sarà possibile osservare i lavoranti in costume dell’associazione Antichi Mestieri di Equi Terme; alle 18.00, nella chiesa di San Niccolò: rassegna musicale “30° Coro dei Concordi”, con la presenza del Coro dei Concordi di Roccastrada, la corale “Le Grazie” di Montepulciano e la corale “Santa Cecilia” di Castiglione della Pescaia; alle 21.00 musica con “Arcidosso Street Band”.

Tutte le sere musica con Franz Navas alle terrazze panoramiche del Collese.

I tre giorni della manifestazione saranno animati da espositori enogastronomici, artigiani, hobbisti e mostre fotografiche nelle vecchie cantine del centro storico, dove sarà possibile osservare anche i lavoranti in costume dell’associazione Antichi Mestieri di Equi Terme. Inoltre, visite guidate alle terrazze panoramiche e nei vicoli e cantine sotterranee del centro storico, street band itineranti e street food nelle cantine di ristoro.

Informazioni

Per conoscere tutti i protagonisti di “MerCantine in Poggio”, consultare il sito www.prolocoroccastrada.it e le pagine social Facebook e Instagram della Pro Loco di Roccastrada. Per informazioni: tel. 338.7644927 e 320.4398133.