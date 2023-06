Torna “Lirica in Piazza”: in programma tre spettacoli sul sagrato della cattedrale

Massa Marititma (Grosseto). Si comincia il 3 agosto con Carmen, l’opera più famosa di Georget Bizet, per proseguire il 4 agosto con Rigoletto di Giuseppe Verdi e il 5 agosto con Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.15.

È questo il cartellone della 36esima edizione di “Lirica in Piazza“, uno degli appuntamenti ormai consolidati del panorama lirico italiano, in programma a Massa Marittima, nello splendido scenario della piazza Garibaldi, cuore medievale della città.

Ogni sera artisti di livello internazionale faranno rivivere la magia di queste opere, esibendosi sul sagrato della duecentesca cattedrale di San Cerbone. Saranno accompagnati dalla musica dal vivo dell’Orchestra internazionale della Campania, che è composta da oltre 50 elementi, e dal coro Giuseppe Verdi di Roma.

La 36^ edizione di “Lirica in Piazza” è organizzata dal Comune di Massa Marittima con la direzione artistica del maestro Leonardo Quadrini. La produzione è a cura di MusicaInsieme e Bucaneve.

Main sponsor Unicoop Tirreno.

“‘Lirica in Piazza’, da 36 anni, è la più importante manifestazione culturale del Comune di Massa Marittima – afferma il sindaco Marcello Giuntini –, su cui le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno continuato a credere e investire con continuità. Un evento ormai consolidato e sempre atteso, che contribuisce a far conoscere la nostra terra in Italia e all’estero, grazie al fortunato connubio tra l’opera lirica e la spettacolare architettura romanico-gotica della cattedrale di San Cerbone, che diventa il palcoscenico naturale di queste rappresentazioni all’aperto, in una delle piazze medievali considerata tra le più belle della Toscana. Ogni anno l’evento richiama appassionati da tutto il mondo che vengono ad assistere agli spettacoli per vivere un’emozione unica. Quest’anno ‘Lirica in Piazza’ si rinnova con l’ingresso della nuova gestione, costituita da MusicaInsieme e Bucaneve, che accogliamo con piacere a Massa Marittima per i prossimi 5 anni. Un grazie speciale a Unicoop Tirreno per aver creduto in questo nostro progetto e averci sostenuto come main sponsor.“

“Sapevamo che i tempi tecnici della gara avrebbero portato ad un ritardo complessivo nell’annuncio del cartellone e nell’avvio delle prevendite – specifica Irene Marconi, assessore comunale alla cultura –, ma siamo certi che le opere presentate saranno di grande richiamo e di sicuro gradimento.”

“Inizia per noi questa nuova avventura in terra di Toscana – commenta Leonardo Quadrini, nuovo direttore artistico di ‘Lirica in Piazza’ – per la quale Musicainsieme, che rappresento, e l’azienda Bucaneve, del mio socio Alessandro Mazza, stanno lavorando con entusiasmo da diversi mesi. Abbiamo proposto un cast di alto livello con artisti conosciuti e apprezzati nel circuito internazionale. Meritano una particolare menzione il management di Angelo Gabrielli, che ha collaborato per amicizia personale a questa realizzazione, e poi la presenza di star come Giovanna Nocetti, alla regia di Carmen, e di Katia Ricciarelli, già direttore artistico delle stagioni estive di Macerata e Lecce, che darà quel tocco di magia professionale e mediatica che ci auguriamo possa contribuire ulteriormente al successo di questa 36^ edizione di ‘Lirica in Piazza’”.

Biglietti

Vendita biglietti on line a partire dalla metà della settimana prossima su: boxofficetoscana.it

Punti vendita biglietti: Box Office Toscana e Ticketone

(Previsti sconti per i soci Unicoop Tirreno)

Informazioni: tel. 0566.906554 (ufficio turistico)

e-mail: lirica@comune.massamarittima.gr.it – ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it

website: liricainpiazza.it