“I Luoghi del Tempo”: nella frazione continua l’omaggio del festival a Italo Calvino

Sassofortino (Grosseto). Sabato 10 giugno “I Luoghi del Tempo” arriva a Sassofortino con un’altra giornata dedicata a Italo Calvino, che vedrà protagonisti Stefano Bartezzaghi e, a seguire, Lorenzo Degl’Innocenti insieme ai giovani musicisti Michelangelo Scandroglio e Stefano Marini.

Il programma

Ad aprire la giornata, alle 18, sarà, infatti, il celebre e amato enigmista, giornalista e scrittore, tra i più importanti studiosi in fatto di giochi di parole, umorismo e creatività linguistica. Bartezzaghi dal 1987 cura rubriche su giochi, libri e sul linguaggio per importanti giornali. Ha condotto rubriche radiofoniche e ha lavorato come consulente culturale per le tre reti di Radio Rai e per note trasmissioni televisive. Insieme a lui, nella passeggiata al Parco Forme di Pietra, saranno presenti anche Mario Cancelli ed Enrico Pizzi (coordinatore dell’incontro).

Alle 19.15 saranno Lorenzo Degl’Innocenti (voce recitante), Michelangelo Scandroglio (contrabbasso), Stefano Marini (chitarra) ad animare il programma del festival con il recital “Calvino in musica”, pensato e prodotto appositamente per la manifestazione. Degl’Innocenti, attore, ha lavorato con Arnoldo Foà, Giorgio Albertazzi, La Fura Dels Baus e partecipato a varie fiction tv (vincitore nel 2005 del David di Donatello e del Nastro d’argento per il cortometraggio “Lotta libera” di Stefano Viali), collabora da anni con i due musicisti grossetani Michelangelo Scandroglio (contrabbassista e talento del panorama jazz italiano) e Stefano Marini (chitarrista formatosi alla Fondazione Siena Jazz).

Termina il programma (alle 20), il consueto aperitivo curato da Melosgrano.

“I Luoghi del Tempo” prosegue ancora domenica 11 e giovedì 15 giugno con Francesco Montanari, Sacha Naspini, Vincenzo Levante e Rita di Tizio trio (in sostituzione di Carla Baldini e Officina del Malcontento).

Il festival è organizzato da associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione, con il contributo e il supporto della Rete delle biblioteche e archivi della Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e per il progetto redazione giovani Cesvot; con la collaborazione del Main Sponsor Conad. Coinvolge, nel 2023, i comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino.

Informazioni generalei programma e prevendite: Iat Follonica, via Roma 49, tel. 0566.52012, siti www.festivaldimaremma.it – www.iluoghideltempo.it