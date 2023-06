“Lo sguardo sul patrimonio e sulla nostra storia”: incontro al Museo di San Pietro all’Orto

Massa Marittima (Grosseto). Venerdì 9 giugno, alle 17.30, al Museo di San Pietro all’Orto, si terrà il terzo appuntamento del ciclo di eventi collegati alla mostra “Fonderie e Ferriere dell’Alta Maremma nei disegni dal vero di Dino Petri“.

Il titolo di questo incontro è “Lo sguardo sul patrimonio e sulla nostra storia“, il tema sarà quello del contributo “civico”, portato dagli artisti alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio.

Il ciclo di disegni sulle fonderie e le ferriere è un impegno che Dino Petri si è sentito di perseguire, per contribuire a far conoscere e a volte anche a far salvare, le preziose testimonianze del nostro passato.

L’incontro

A conversare con l’artista sarà Carlo Bonazza, fotografo, ricercatore, archivista, che ha fotografato il patrimonio minerario negli anni della sua dismissione, dando la possibilità di leggere, e ora rileggere, il paesaggio del lavoro nelle Colline Metallifere e all’Amiata.

L’incontro sarà tenuto da Corrado Barontini, studioso, operatore culturale, ricercatore della cultura popolare locale, nonché grande amico di Petri e Bonazza.

La mostra

La mostra “Fonderie e Ferriere dell’Alta Maremma nei disegni dal vero di Dino Petri” sarà prorogata fino al 30 settembre.

Informazioni: tel. 0566.906525, e-mail accoglienzamuseimassa@gmail.com

Dino Petri

Pittore, disegnatore, incisore, ha frequentato negli anni ’60 l’Accademia Cimabue di Milano e lo studio di alcuni affermati pittori dell’ambiente artistico milanese; ha iniziato a esporre la propria opera nel 1962, al Palazzo delle Esposizioni a Roma.

Amico di Morbello Vergari, Carlo Gentili, Lilio Niccolai, Alfio Cavoli, Tommaso Ferrini, Don Enrico Lombardi, ha condiviso con loro la passione per la storia locale, grande e piccola, e per il patrimonio storico, artistico, umano.

Fortemente legato al proprio territorio, è stato parte attiva di numerose associazioni culturali di ambito storico, artistico e di promozione turistica (Amici della musica di Massa Marittima, Pro Loco di Massa Marittima, Società dei Terzieri, Gasn, Centro studi storici Agapito Gabrielli, Coro degli Etruschi, Agaf).

Foto di Carlo Bonazza