La Luna in concerto al Teatro delle Rocce: aperte le prevendite

Gavorrano (Grosseto). Il 5 agosto, al Teatro delle Rocce di Gavorrano, La Luna in concerto. L’esibizione sarà aperta da Minerva 40.

Le prevendite dei biglietti sono aperte da oggi sul sito di Ticketone, al costo di 10 euro, posto unico seduto. L’ingresso al concerto è previsto alle 19.30.

Il concerto

Una notte dedicata alle sonorità elettro-pop ed alternative di La Luna, una cantautrice che all’età di soli 16 anni condivide i palchi con Charyl Porter ed Arnoldo Foà per il progetto delle Vocal Sisters.

Sarà lei la protagonista della serata del 5 agosto al Teatro delle Rocce di Gavorrano, anticipata sul palco dai Minerva 40, terzi classificati ad Emergenza Festival 2023.

La data è a cura di Leg – Live Emotion Group.

La Luna

Il primo singolo ufficiale di Luna si intitola “Il giro del Mondo”, nel 2010, ed è stato prodotto da Alex Marton (First Line production). Nei due anni consecutivi si posiziona nei primi 40 ad Area Sanremo con due pezzi ancora inediti: “Universo” e “Piangerai”.

Il sito ufficiale del quotidiano “La Repubblica” ha dedicato una settimana di anteprima all’uscita del videoclip “Limitation”, riscuotendo molti consensi dalla critica musicale italiana che ha ritrovato in La Luna delle nuove sonorità per l’Italia molto vicine ai Depeche Mode. Brano contenuto nel suo primo Ep, “No Limits”, con la produzione artistica di Luca Vicini, bassista dei Subsonica, collaborazione che ha portato nel 2017 all’uscita di altri due singoli, “Follow the signs” e “Cold like a stone”, questo’ ultimo prodotto dalla Ego Music Italia.

Dal 2018 di nuovo insieme ad Alex Marton scrive “Niente succede”, primo singolo in italiano dopo l’esperienza torinese, selezionato per la serie tv “The Kardashians” in uscita nel 2023 su Disney Plus.

Ospite nel 2019 a Terracina insieme ad Anna Tatangelo e Jean-Michel Byron (Toto) ed un anno dopo apre alle Vibrazioni sul palco del Summer festival con il record di ingressi per la big night contando 4500 persone. Nel 2020 escono “Arcobaleni”, “Girotondo” (rimasto per un mese primo nella classifica indipendenti emergenti Italia) e “Tuo amante”, quest’ultimo in featuring con Vladimir Luxuria.

In questi ultimi anni più volte ospite su Radio Latte Miele (Milano), su Rai Radio Due e molte altre emittenti regionali fra cui Radio Lombardia. Molto presente su tutte le piattaforme musicali e social. Il 14 febbraio uscirà il nuovo singolo “Siamo scintille”, estratto dall’Ep “Fumo negli occhi” in uscita ad aprile 2021. Il singolo che sta preparando per aprile avrà dentro il nome di Stefano Cocco Cantini, sassofonista di Phil Collins, Laura Pausini, Raf e molti altri artisti del panorama musicale nazionale ed internazionale.

Vincitrice del Premio Mia Martini 2022 sezione emergenti con il brano”666 Maleducata”, scritto da lei ed arrangiato in collaborazione con Fabrizio Federighi, storico produttore toscano proprietario dell’etichetta “Deep side Music” .

Il suo singolo “Niente succede” è entrato ufficialmente nella serie Tv “The Kardashians”. fuori su Disney Plus ed Hulu a livello mondiale.

Ora in preparazione per un tour nazionale insieme a tutto il suo team, sostenuto dalla nuova Imaie Italia, che partirà in data da destinarsi.