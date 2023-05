Tornano “I quadri viventi”: la frazione si trasforma in un museo a cielo aperto

Roccastrada (Grosseto). Domenica 4 giugno il paese tornerà ad essere un museo a cielo aperto, dando vita a decine di quadri, tra le piazze, le vie, gli scorci e i panorami di Montemassi. Si terrà infatti l’edizione 2023 del tradizionale appuntamento con “I quadri viventi”, dal titolo “10 anni di quadri viventi. Con il lavoro, la passione, il divertimento, la magia …. l’arte si anima. Da Brugel a De Chirico l’emozione non ha voce”, uno spettacolo unico che vede impegnati circa cento persone tra figuranti, carpentieri, falegnami, elettricisti, costumisti, parrucchieri, truccatori, appassionati di arti figurative, e tanti altri che daranno vita a stupendi allestimenti scenografici che contribuiranno alla realizzazione dell’evento come sempre, in forma del tutto gratuita.

Il successo dell’ edizione dello scorso anno, che tornava a vivere dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, con le sue oltre 1300 presenze, ha dato un rinnovato impulso a questa manifestazione e così, in piena continuità con le edizioni precedenti, nelle piazze e lungo le vie di questo borgo incantato, da cui si gode un panorama mozzafiato, verranno allestiti e riprodotti sedici quadri di artisti conosciuti (fra cui Guttuso, De Chirico, Tiepolo, Cheval, Brugel, ecc.) che saranno resi “vivi” dai figuranti che riprodurranno i personaggi nella posa anche grazie ad abiti ed acconciature, il tutto accompagnato da una musica di sottofondo.

“‘L’emozione non ha voce e mi manca un po’ il respiro …’ dice una nota canzone di un recente passato – dichiara uno degli organizzatori dell’associazione ArciMontemassi -. Si, quante volte è mancato il respiro di fronte alle difficoltà incontrate nella preparazione di questo evento. Ma poi la passione e la dedizione di tutti gli organizzatori ridavano il respiro stesso per tornare ad emozionarsi di fronte ad un’opera che prendeva forma. Emozionatevi lungo il percorso dei ‘Quadri viventi’ di Montemassi e scoprite come diversi pittori hanno interpretato le loro emozioni tra mistero, tradizione, avventura, fede, immaginazione, fuga, scoperta, storia e …… un tuffo nei diversi angoli di street art“.

Il programma

L’appuntamento è fissato per le 17.00 in piazza della Madonna; dopo una breve presentazione a cura di Marcello Pagliai, saranno organizzate partenze a gruppi ogni 15 minuti che permetteranno a tutti di potersi godere con calma lo spettacolo e verificare le proprie emozioni. L’ultimo orario possibile per partire è alle 20.00.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito e all’interno del percorso saranno collocate delle postazioni per sostenere la manifestazione.

L’evento è organizzato dal circolo Arci di Montemassi con il patrocinio del Comune di Roccastrada e sostenuto dal contributo di vari sponsor che hanno creduto in questa ormai consolidata iniziativa.

A questo link è possibile vedere alcuni delle opere rappresentate ne “I quadri viventi” edizione 2022: https://comune.roccastrada.gr.it/…/vivere…/galleria-foto