Verso il Balestro del Girifalco: ecco i vincitori del Balestruzzo

Massa Marittima (Grosseto). Sfida medievale, a Massa Marittima, domenica 28 maggio, con la 126° edizione del Balestro del Girifalco.

Il programma del Balestro del Girifalco

L’affascinante rievocazione di tiro con la balestra all’italiana in cui si sfidano 24 abili balestrieri dei tre terzieri di Borgo, Cittannova e Cittavecchia, avrà inizio alle 17, con la sfilata storica. Il corteo sarà composto da 150 figuranti con i loro splendidi abiti medievali in velluto, tra i quali spiccano le rappresentanze delle antichissime istituzioni massetane. Il corteo partirà da piazza XXIV Maggio per raggiungere piazza Garibaldi, dove il pubblico assisterà all’esibizione della Compagnia Sbandieratori e Musici Massetani, dopodiché saranno le chiarine e i tamburini ad annunciare l’intervento dell’araldo che leggerà il bando e dichiarerà l’apertura della “tenzone”.

“Ogni Balestro è diverso, con la sua storia e le sue motivazioni – afferma Angelo Soldatini, rettore della Società dei terzieri massetani -. Il lavoro preparatorio è tanto e vogliamo sperare di dare anche quest’anno uno spettacolo indimenticabile per i numerosi ospiti che vengono ad assistere alla nostra avvincente gara”.

“Sarà come sempre una grande emozione per i massetani che vivono intensamente la competizione – commenta il sindaco Marcello Giuntini – e che riescono ogni volta a trasmettere questa loro passione anche al pubblico venuto ad assistere all’evento”.

Il Balestruzzo

Intanto venerdì scorso è stato disputato il Balestruzzo, che è la gara di tiro con la balestra riservata ai più piccoli. La vittoria è stata portata a casa da Michela Pellecchia di Cittannova, secondo classificato Giacomo Conedera di Cittavecchia e terza classificata Julia Vella di Cittavecchia (nella foto in alto i primi tre classificati).

“Ci teniamo a portare avanti la tradizione del Balestro del Girifalco – aggiunge Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore al Balestro del Girifalco –, per questo il Balestruzzo riveste un’importanza centrale, coltivando nelle nuove generazioni la passione per la disciplina del tiro con la balestra. Complimenti ai giovanissimi balestrieri”.

La presentazione del Palio

Questa mattina, alla presenza del sindaco Marcello Giuntini e del rettore Angelo Soldatini, si è tenuta la firma della Carta dell’amicizia con la Compagnia dei balestrieri di Notre Dame (nella foto in basso) della città di Dinant, in Belgio, che sono tornati a Massa Marittima e arricchiranno il corteo storico con 12 dei loro balestrieri.

Durante la cerimonia è stato presentato il Palio di questa edizione del Balestro del Girifalco, che è dedicato al tema “San Bernardino e don Lorenzo Milani profeti del loro tempo”, per celebrare il 100° anniversario della nascita di don Milani, avvenuta il 27 maggio 1923. Il palio è stato disegnato dall’artista fiorentina Paola Imposimato, arrivata prima al concorso di pittura indetto dal Comune di Massa Marittima. Paola Imposimato, che ha una grande esperienza a livello nazionale e internazionale con numerose mostre personali e collettive e collaborazioni pluriennali con note case d’alta moda, ha già dipinto ben 111 Palii, tra i quali questo è il terzo per Massa Marittima: il primo lo ha disegnato nell’agosto del 2018, il secondo nel maggio 2019 e il terzo in questa edizione.

L’opera

Il palio del 126° Balestro del Girifalco: “Il primo piano dell’opera – spiega la pittrice Paola Imposimato – è dedicato alle figure di alcuni allievi che hanno avuto la fortuna di apprendere, dalla viva voce e con il contatto diretto, l’insegnamento di don Lorenzo Milani. A lui è legato l’indelebile ricordo dell’esperienza didattica rivolta ai bambini poveri nella disagiata e isolata scuola di Barbiana, rappresentata accanto al suo ritratto. Per tutta la vita molti dei suoi allievi non si sono mai stancati di coltivarne la memoria e l’educazione di cui lì fecero esperienza, anche accompagnando in seguito tanti studenti proprio laddove don Lorenzo sperimentò un nuovo modello scolastico fondato non solo sul diritto allo studio sancito dalla costituzione, ma soprattutto teso all’uguaglianza di opportunità educative. Il ritratto del sacerdote si staglia nel centro dell’opera come simbolo della sua appassionata testimonianza, con l’auspicio che la strada da lui tracciata rimanga viva in noi e, dal suo modello, si tragga sempre maggiore ispirazione per la nuova immagine di futuro che si costruirà per le generazioni a venire. L’immagine di San Bernardino, cui è dedicata la manifestazione, campeggia nell’alto del dipinto mostrando l’Orifiamma, con accanto sullo sfondo uno scorcio di Massa Marittima.”

I biglietti

La prevendita all’ufficio turistico proseguirà fino alle 12 di domenica 28 maggio. Poi alle 15.30 aprirà la biglietteria all’ingresso di via Ximenes, sotto alla “lupa”, dove sarà possibile acquistare i biglietti per la piazza (posto unico) al costo di 10 euro. In piazza il biglietto è gratis per i bambini fino a 12 anni. Informazioni: tel. 0566.906554.