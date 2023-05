“I Luoghi del Tempo”: Giuseppe Cederna protagonista della seconda giornata

Ravi (Grosseto). La seconda giornata del festival “I Luoghi del Tempo“, giunto nel 2023 alla sua tredicesima edizione, fa tappa a Ravi, tra il centro storico per la prima parte del programma, e la miniera Ravi-Marchi, uno dei siti di archeologia industriale più importanti della Maremma.

Lo spettacolo

Protagonista di questo appuntamento, domenica 28 maggio (ore 18), sarà l’attore Giuseppe Cederna che, insieme a Patrizia Scapin (storica dell’arte) e Norberto Vezzoli, porterà per il centro del paese il suo spettacolo “Su questa terra”, un inno all’arte del cammino e della poesia: “Camminare in compagnia dei poeti e degli scrittori che ci hanno insegnato ad amare il mondo – esprime lo stesso Cederna -. La poesia è leggera, occupa poco spazio, si può infilare nello zaino o portarla a memoria. La poesia è la gratitudine del cammino. Dalle grandi vie dei pellegrini ai sentieri senza nome, dalle isole del Mediterraneo ai fiumi e alle sorgenti sacre dell’Himalaya. Con Walt Whitman, Raymond Carver, Wislawa Szimborska, Costantino Kavafis, Chandra Candiani, Pia Pera, Giuseppe Ungaretti, Vivian Lamarque, Lawrence Ferlinghetti, Franco Fortini”.

Alle ore 20 è previsto il consueto aperitivo con prodotti tipici del territorio: saranno Rocca di Montemassi, azienda agricola La Maremmana, Salumificio Mori le aziende che parteciperanno alla serata.

Il film

Il programma si sposterà infine, alle 21, alla miniera Marchi per la proiezione del film “Umberto Eco – La biblioteca del mondo” di Davide Ferrario (con Giuseppe Cederna, Niccolò Ferrero, Paolo Giangrasso, Walter Leonardi, Zoe Tavarelli; 80′, Italia 2022); sarà Norberto Vezzoli a presentare il documentario che racconta e approfondisce la “memoria del mondo” per Umberto Eco: la sua biblioteca privata di Milano, nella quale possedeva circa 50mila volumi, tra titoli contemporanei e libri rari e antichissimi (circa 1500), un luogo infinito della conoscenza e del sapere.

“I Luoghi del Tempo” proseguirà fino al 15 giugno con un totale di 10 giornate di spettacolo; diversi saranno gli artisti che continueranno ad animare il ricco cartellone della manifestazione: Lella Costa, Stefano Bartezzaghi, Francesco Montanari, per citarne alcuni, e anche Sacha Naspini, Claudio Morici, Remo Anzovino, Petralana, il nuovo talento della poesia italiana, Andrew Faber, e i giovani musicisti Michelangelo Scandroglio, Stefano Marini, Androgynus.

Il festival è organizzato da associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione, con il contributo e il supporto della Rete delle biblioteche e archivi della Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e per il progetto redazione giovani Cesvot; con la collaborazione del Main Sponsor Conad. Coinvolge, nel 2023, i comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino.

Informazioni generali, programma e prevendite: IAT Follonica, via Roma 49, tel. 0566.52012 – siti www.festivaldimaremma.it e www.iluoghideltempo.it

N.B. Si consiglia generalmente di vestirsi con abiti comodi e con scarpe adatte alla campagna.

Il protagonista della giornata

Giuseppe Cederna

Attore, scrittore e viaggiatore, è stato protagonista dei film di Salvatores “Marrakech Express” e “Mediterraneo”, premio Oscar 1992. Ha lavorato con Ettore Scola, Marco Bellocchio, Comencini, i fratelli Taviani, Fausto Brizzi, Silvio Soldini, Gianni Amelio. Per la sua interpretazione in “Hammamet” riceve una candidatura come miglior attore non protagonista ai David di Donatello.

In teatro ha lavorato con Umberto Orsini, Gabriele Salvatores, Mario Missiroli, Gabriele Lavia, e altri.

Racconta e interpreta il viaggio e le sue passioni poetiche e letterarie; ha pubblicato “Il grande viaggio” e “Piano americano” (Feltrinelli) e “Ticino, le voci del fiume” (ed. Excelsior 1881).