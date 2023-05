“La miniera a memoria”: il programma degli ultimi appuntamenti

Roccastrada (Grosseto). Fine settimana all’insegna della cultura nel ricordo del 69esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954. Sono quelli in programma a Ribolla venerdì 26 e mercoledì 31 maggio con il cartellone “La miniera a memoria”, che chiude l’edizione 2023.

Il programma

Venerdì 26 maggio, alle 17.30, alla Porta del Parco convegno “Le miniere di Ribolla nei documenti degli archivi minerari Montecatini, Montedison e Solmine”, conservati a Niccioleta, a cura del Parco nazionale delle Colline Metallifere.

Mercoledì 31 maggio, alle 18.00, nei locali della Porta del Parco inaugurazione del totem dedicato al podcast: “Ribolla: storia di una strage” che racconta la tragedia del 4 maggio 1954. Presentazione del progetto realizzato da Il Giunco.net in collaborazione con il Comune di Roccastrada e con il Parco nazionale delle Colline Metallifere. Interverranno Jule Brusch, giornalista autrice del podcast, e Daniele Reali, direttore de Il Giunco.net.

Per ragioni organizzative della Compagnia dell’Anello, che doveva mettere in scena sabato 27 maggio lo spettacolo teatrale “Missione da I’paradiso”, purtroppo questa iniziativa non si terrà. L’amministrazione comunale e la compagnia teatrale se ne scusano.

Si ricorda che l’appuntamento “Sui passi dei minatori“, una passeggiata lungo il percorso urbano e campestre sui luoghi della miniera di lignite di Ribolla per conoscere e rivivere i luoghi dimenticati nel tempo, evento organizzato dai Carbonari ribollini e dalla locale Pro Loco, che era in programma per domenica 21 maggio e che è stato rinviato per maltempo, si svolgerà domenica 18 giugno, con partenza alle 9.30 dal piazzale della Paga a Ribolla.

Per maggiori informazioni sugli eventi, consultare il sito internet del Comune di Roccastrada: www.comune.roccastrada.gr.it, nella sezione “Eventi”.

Informazioni

Il cartellone “La miniera a memoria” è promosso dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso Società della Salute, Parco nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, Fondazione Bianciardi, Fondazione Toscana Spettacolo e numerose associazioni locali. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Roccastrada e per ulteriori informazioni è possibile contattare la Porta del Parco di Ribolla al numero 0564.561289.