“Parole d’altro genere”: la sociolinguistica Vera Gheno presenta il suo libro

Massa Marittima. La sociolinguista Vera Gheno è la protagonista dell’incontro in programma a Massa Marittima, mercoledì 24 maggio, alle 17, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii”.

Vera Gheno

Vera Gheno è una sociolinguista molto apprezzata, che si occupa da anni di linguaggio di genere. Ha un’esperienza ventennale come consulente linguistica per l’Accademia della Crusca ed è specializzata in comunicazione digitale, autrice di diversi articoli scientifici e pubblicazioni, docente all’Università di Firenze e in master di atenei italiani. Nell’incontro organizzato a Massa Marittima, attraverso un’ampia intervista, avrà modo di raccontare le attività che sta svolgendo e il suo pensiero. Inoltre, presenterà il suo ultimo libro “Parole d’altro genere. Come le scrittrici hanno cambiato il mondo”, (Rizzoli 2023). Vera Gheno sta tenendo anche un podcast sul quotidiano on line italiano “Il Post” in cui riflette sul cambiamento del linguaggio.

L’evento è promosso dal Comune di Massa Marittima attraverso la biblioteca comunale, in collaborazione con la Commissione comunale per le pari opportunità, l’associazione Olympia de Gouges, Unicoop Tirreno-sezione soci Colline Metallifere e libreria Matozzi. L’iniziativa rientra nella manifestazione “Il Maggio dei libri”, nata per stimolare gli incontri in biblioteca e la lettura dei libri come elemento di crescita personale e sociale.

“Vera Gheno è impegnata da tempo nell’ambito dell’educazione al buon uso delle parole – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla cultura e all’istruzione –, nella convinzione che le scelte che facciamo con il linguaggio possano condizionare la nostra percezione del mondo, ciò che siamo e le relazioni che costruiamo con gli altri. L’incontro offrirà pertanto interessanti spunti di riflessione su come utilizzare al meglio questo potente strumento che è la lingua italiana, per una corretta gestione dei rapporti umani e per un linguaggio sempre più inclusivo.“

“E’ una bella opportunità per Massa Marittima avere ospite una personalità come Vera Gheno – commenta Roberta Pieraccioli, direttrice della biblioteca comunale –, con la quale affronteremo anche la questione di genere legata alla lingua e il dibattito intorno all’uso di molte parole che sino a poco tempo fa non si declinavano al femminile, come ad esempio i nomi di molte professioni, alle quali negli ultimi decenni sono finalmente arrivate le donne”.

Vera Gheno sarà intervistata da Paola Zannoner, scrittrice vincitrice del Premio Strega ragazze e ragazzi 2018, e da Roberta Pieraccioli, direttrice della biblioteca comunale. Saranno presenti Irene Marconi, assessore alla cultura; Ambra Fontani, presidente della Commissione comunale per le pari opportunità, Sabrina Gaglianone, presidente dell’associazione Olympia De Gouges; Valeria Magrini della sezione soci coop di Massa Marittima.