“Dalla, la storia”: lo spettacolo musicale al Teatro delle Rocce

“Dalla, la storia. Il genio di un artista senza confini” è lo spettacolo in programma il 4 agosto al Teatro delle Rocce di Gavorrano.

Le prevendite sono attive sul sito di Ticketone.

Lo spettacolo

“Dalla, la storia” è uno show che ripercorre 50 anni della carriera del cantautore bolognese, attraverso la riproposizione live dei suo più grandi successi (da ” 4 marzo 43″ a “Anna e Marco, “Da com’è profondo il mare” ad “Attenti al lupo” e molti altri), unito ad un racconto video, con immagini e informazioni.

Il 4 agosto lo spettacolo andrà in scena al Teatro delle Rocce di Gavorrano, data a cura di Leg – Live Emotion Group

“Dalla, la storia” è uno spettacolo evento, realizzato per celebrare uno degli autori più iconici ed importanti della storia della musica italiana, attraverso la riproposizione dei suoi arrangiamenti con una band dal vivo, e contenuti narrativi originali. Questi trasportano lo spettatore in un viaggio emotivo che parte dei primi anni ’60 fino al 2012, alla scoperta del genio di un’artista unico e irripetibile, della sua vita e poetica, di come abbia attraversato la Storia d’Italia degli ultimi 60 anni, esercitando una influenza potente sull’immaginario collettivo.