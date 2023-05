Maltempo: rinviati “Camminando tra i sapori”, “Merenda nell’oliveta” e “Sui passi dei minatori”

Roccastrada (Grosseto). Avrebbe dovuto essere una domenica ricca di appuntamenti, la prossima, ma, a causa delle previsioni meteo che promettono cattivo tempo, Comune di Roccastrada e associazioni sono stati costretti a rinviare e riprogrammare i loro eventi.

Le iniziative rimandate

“Camminando tra i sapori”, un percorso itinerante che collega le frazioni di Sassofortino e Roccatederighi con tappe mangerecce con la presenza dei produttori locali, finalizzata alla promozione delle eccellenze enogastronomiche, organizzata nell’ambito della rassegna “Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori” dalle Pro Loco di Sassofortino e Roccatederighi, è stata rinviata a domenica 25 giugno con lo stesso programma e gli stessi orari.

E così, anche la “Merenda nell’oliveta“, una tappa della stessa passeggiata, dedicata interamente all’olio e all’olivicoltura, che prevedeva un assaggio guidato ed informazioni utili sulla conduzione dell’oliveto e la raccolta e la trasformazione delle olive, organizzata in collaborazione con l’Associazione nazionale Città dell’Olio, si terrà il 25 giugno.

Stessa decisione per quanto riguarda l’appuntamento “Sui passi dei minatori“, una passeggiata lungo il percorso urbano e campestre sui luoghi della miniera di lignite di Ribolla per conoscere e rivivere i luoghi dimenticati nel tempo, che era in programma per domenica prossima con partenza alle 9.30 da piazzale della Paga a Ribolla. In questo caso l’evento, inserito nel programma delle commemorazioni del 69° anniversario della tragedia mineraria di Ribolla ed organizzato dai Carbonari ribollini e dalla locale Pro Loco, è rinviata a domenica 18 giugno.