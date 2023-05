Musica, teatro e passeggiata: continua “La miniera a memoria”

Roccastrada (Grosseto). Tre giorni di eventi nel corso del prossimo weekend nel ricordo del 69esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954. Sono quelli in programma a Ribolla venerdi 19, sabato 20 e domenica 21 maggio con il cartellone “La miniera a memoria”, che proseguirà fino a mercoledi 31 maggio con diverse iniziative.

Il programma

Venerdì 19 maggio, alle 21, nei locali dell’ex cinema, proiezione del documentario “Ricordi di Ribolla”, un evento a cura dei Carbonari ribollini.

Sabato 20 maggio, alle 17.30, nei locali dell’ex cinema proiezione del documentario “Le amiche della miniera” di Susy Bocci ed alle 18 lo spettacolo teatrale “Il fatto non sussiste”, portato in scena dalla Compagnia instabile dei dintorni, un evento organizzato dalla Cgil di Grosseto.

Domenica 21 maggio, alle 9.30, con partenza da piazzale della Paga a Ribolla, passeggiata “Sui passi dei minatori”, un evento a cura dei Carbonari ribollini e della Pro Loco Ribolla Vi.Vi.Mi.

Si ricorda inoltre che, per il progetto realizzato da IlGiunco.net in collaborazione con il Comune di Roccastrada e con il Parco nazionale delle Colline Metallifere, a partire da giovedì 18 maggio, sarà disponibile il terzo episodio del podcast “Ribolla: storia di una strage”, dal titolo “Un manipolo di soldati”. Per ascoltare il podcast è sufficiente inquadrare il codice disponibile sul materiale informativo da “La miniera a memoria” (depliant, manifesti e locandine).

Informazioni

Il cartellone “La miniera a memoria” è promosso dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso Società della Salute, Parco nazionale delle Colline Metallifere grossetane, Fondazione Bianciardi, Fondazione Toscana Spettacolo e numerose associazioni locali. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune, al link www.comune.roccastrada.gr.it, e per ulteriori informazioni è possibile contattare la Porta del Parco di Ribolla al numero 0564.571289.