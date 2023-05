“Corde 2023”: il tour di Mannarino fa tappa al Teatro delle Rocce

Gavorrano (Grosseto). Mannarino annuncia le date del tour “Corde 2023“, un nuovo imperdibile ciclo di appuntamenti estivi per seguire l’artista e percorrere un viaggio alla sua scoperta.

L’8 agosto farà tappa al Teatro delle Rocce di Gavorrano alle 21.30, data a cura di Leg Live Emotion Group.

Le prevendite online saranno attive da domani, giovedì 18 maggio, alle 11.00, su Ticketone, mentre i punti vendita apriranno martedì 23 maggio, alle 11.00

Il tour

Preceduto dalla prima edizione “Corde 2013” e dalla seconda, nel 2015, il Tour “Corde 2023” partirà dalle due date già annunciate che si terranno a Roma, al Cavea Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, venerdì 16 e sabato 17 giugno.

Mannarino arriva da un 2022 ricco di concerti, dopo un tour che ha toccato tutta Italia fino al gran finale all’Arena di Verona. I suoi concerti si sono svolti in primavera nei principali club e anche durante l’estate tra set speciali in situazioni naturalistiche, oltre che live con full band, occasioni che si sono dimostrate occasioni per continuare a lasciarci trasportare dall’irrazionalità e dal senso magico della vita.

Ha infatti suonato in mete suggestive, come quella presso il No Borders Music Festival (Sella Nevea – Udine), in cui l’artista ha dato vita ad un concerto in notturna in alta quota: in uno dei posti più suggestivi delle Alpi, un omaggio musicale alla luna e alle montagne, in cui il pubblico ha raggiunto la meta dopo una camminata di circa due ore o attraverso un viaggio in cabinovia.

L’artista si è esibito anche all’estero, in particolare a Barcellona, in occasione de La Mercè, la più grande festa della città e una delle più importanti della Spagna. Insieme ai suoi musicisti Mannarino ha rappresentato Roma – città scelta per l’edizione 2022 – e l’Italia per l’annuale festa che raccoglie la migliore musica nazionale e internazionale.

Ha infine concluso il suo viaggio nell’antico anfiteatro dell’Arena di Verona, ormai considerato il tempio della musica italiana. Il concerto all’Arena è stato un evento speciale con uno spettacolo rinnovato e una scaletta ricca di nuovi brani.