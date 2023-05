“La miniera a memoria”: fine settimana con musica, cultura e “Camminata del minatore”

Roccastrada (Grosseto). Tre giorni di eventi nel prossimo fine settimana nel ricordo del 69esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954. Sono quelli in programma a Ribolla giovedi 11, venerdi 12 e domenica 14 maggio con il cartellone “La miniera a memoria“, che proseguirà fino a mercoledi 31 maggio con diverse iniziative.

Il programma

Giovedì 11 maggio, alle 17.30, alla Porta del Parco, presentazione del libro “Generazioni. Viaggio attraverso la Maremma“, di Carlo Vellutini. Ai presenti verrà donata una copia del libro.

Venerdì 12 maggio, alle 21, nei locali dell’ex cinema, concerto musicale “Impressioni barocche” dell’orchestra sinfonica Città di Grosseto.

Domenica 14 maggio, alle 16, con partenza da piazza della Madonna, a Montemassi, “Camminata del minatore” da Montemassi a Ribolla, con sosta ristoro e spettacolo di reading musicale con il Teatro Studio al Podere Ristella. L’evento è organizzato dall’Arci di Montemassi.

Per il progetto realizzato da IlGiunco.net in collaborazione con il Comune di Roccastrada e con il Parco nazionale delle Colline Metallifere, a partire da giovedì 11 maggio sarà disponibile il secondo episodio del podcast “Ribolla: storia di una strage”, dal titolo “Una combinazione mortale”. Per ascoltare il podcast è sufficiente inquadrare il codice disponibile sul materiale informativo da “La Miniera a memoria” (depliant, manifesti e locandine).

Informazioni

Il cartellone “La miniera a memoria” è promosso dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso Società della Salute, Parco nazionale delle Colline Metallifere grossetane, Fondazione Bianciardi, Fondazione Toscana Spettacolo e numerose associazioni locali. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune, www.comune.roccastrada.gr.it, e per ulteriori informazioni è possibile contattare la Porta del Parco di Ribolla al numero 0564.571289.