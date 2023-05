Floyd Machine: la tribute band italiana dei Pink Floyd in concerto al campo sportivo

Boccheggiano (Grosseto). Dopo il successo dello scorso anno, a grande richiesta, l’associazione 4 Gatti presenterà uno dei migliori e più apprezzati Pink Floyd Show italiani con i Floyd Machine, per l’unica tappa toscana del Tour 2023 con il nuovo show “Celebrating 50^ The Dark Side of the Moon”.

L’omaggio all’iconico album sarà eseguito per intero live dalla band, in attività dal 1999, oltre alle maggiori hit più note tratte da vari album, sabato 12 agosto, alle 21.30, al campo sportivo di Boccheggiano, in località Il Sodo, nel comune di Montieri.

Lo spettacolo

Nel corso degli anni, con la continua evoluzione e ricerca di strumentazione vintage, lo schermo circolare, la proiezione di filmati, luci, effetti pirotecnici, laser show, ha reso possibile l’idea di uno spettacolo totale, in linea con i memorabili show dello storico quartetto inglese.

Un impatto scenografico e un approccio volutamente avaro di monologhi lasciano la scena solo a musica, immagini e colori grazie alla capacità di spaziare dalle primordiali atmosfere psichedeliche del 1967 alle tecnologie degli anni ’90, grazie all’esclusivo di utilizzo di strumentazione musicale vintage originale.

Gli importanti riconoscimenti di Nick Mason, David Gilmour, Guy Pratt e Snowy White e la conoscenza personale di Roger Waters testimoniano la qualità artistica dei Floyd Machine e consolidano questa realtà affermatasi non solo sul territorio nazionale, ma anche in altre nazioni.

Biglietti e informazioni

La prevendita dei biglietti è online, sul sito www.ciaotickets.com, oppure nei punti vendita Ciaotickets.

Il biglietto unico con posto a sedere (area riservata) costa 15 euro, il biglietto unico con posto in piedi (prato) costa 12 euro.

La biglietteria aprirà alle 19.00 del giorno dello spettacolo.

In caso di maltempo, il concerto si terrà domenica 13 agosto.

All´interno dell’area del concerto sono presenti servizi igienici e un servizio bar e ristoro.

Info line: cell. 333.4417471 – 338.1988294

E-mail: associazione4gatti@gmail.com

Facebook: 4 gatti

Imstagram: 4.gatti

www.floydmachine.it

Facebook: floydmachine