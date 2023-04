“La miniera a memoria”: un mese di eventi per commemorare la tragedia di Ribolla

Roccastrada (Grosseto). Memoria storica e sociale e cultura tornano a unirsi a Ribolla, nel ricordo del 69esimo anniversario della strage mineraria del 4 maggio 1954, costata la vita a 43 minatori. Gli appuntamenti con il cartellone ‘La miniera a memoria’ si apriranno giovedi 4 e andranno avanti fino a mercoledi 31 maggio, promossi dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso Società della Salute, Parco tecnologico archeologico delle Colline Metallifere grossetane, Fondazione Bianciardi, Fondazione toscana spettacolo e numerose associazioni locali.

Il ricordo della tragedia a 69 anni di distanza

Le 43 vittime che persero la vita nell’esplosione del 4 maggio 1954 nella miniera di gas grisou di Ribolla saranno ricordate giovedi 4 maggio con apertura alle 9.30 con la Santa Messa nella chiesa dei santi Barbara e Paolo apostolo. Alle 10.30 sarà deposta la corona al monumento al minatore, alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Roccastrada, del presidente della Regione Toscana, del vescovo di Grosseto e di altre autorità. Alle 11.30 le celebrazioni si sposteranno al pozzo Camorra e al monumento ai minatori per la deposizione delle corone.

La giornata del 4 maggio si concluderà la sera, alle 21.30, all’ex cinema, dove verrà proiettato il cortometraggio “C’era una volta a Ribolla” di Giovanni Guidelli, che sta riscuotendo grande successo a livello nazionale ed internazionale; interverrà alla proiezione il giornalista Pino Corrias.

Gli appuntamenti con ‘La miniera a memoria’ torneranno sabato 6 maggio alle 11, alla Porta del Parco. L’isgrec presenterà “I minatori della Maremma tra fascismo e resistenza”. Interverranno Stefano Campagna e Adolfo Turbanti, coordinerà Ilaria Cansella. Alla fine del dibattito verrà offerto un aperitivo.

Il ricordo della storia mineraria della zona e della tragedia del 4 maggio 1954 andrà avanti fino a mercoledi 31 maggio con presentazioni di libri, mostre, convegni, concerti, spettacoli teatrali, documentari, escursioni, passeggiate culturali e narrative nei luoghi minerari.

Durante il mese di maggio si svolgerà negli impianti sportivi di Ribolla la XII edizione del torneo di calcio giovanile “La miniera a memoria”, a cura dell’Asd Ribolla e della Asd Virtus Maremma.

Il commento del sindaco e dell’assessore

“Il 4 maggio ricorderemo i 43 minatori morti nel ’54 a causa dello scoppio del grisou nella miniera di lignite – dichiara il sindaco Francesco Limatola -. Un incidente purtroppo atteso dai minatori che da tempo avevano denunciato invano l’assoluta mancanza delle misure minime sicurezza. Timori che poi si trasformarono in tragedia. Il 4 maggio sarà l’occasione di ricordare i nostri minatori e rafforzare la memoria indispensabile per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. A partire dal 4 maggio si dipaneranno una serie di eventi di vario tipo con un unico filo conduttore la miniera, il lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro”.

“Anche per quest’anno vogliamo mantenere viva la memoria e per farlo abbiamo dato vita ad un calendario di eventi ricco di appuntamenti che variano dalla cultura, ai convegni alla musica e agli spettacoli – dichiara l’assessore Emiliano Rabazzi – . Tra questi spicca sicuramente la proiezione del cortometraggio sulla miniera di Ribolla che si terrà proprio la sera del 4 maggio, cortometraggio che si è affermato in molte rassegne in Italia ed all’estero e che siamo veramente orgogliosi di poterlo presentare ai nostri cittadini”.

“Altro evento innovativo che si va ad aggiungere ai tradizionali appuntamenti in programma che coprono tutto il mese di maggio – prosegue Rabazzi –, è il racconto della strage attraverso il podcast de Ilgiunco.net, realizzato con la collaborazione del Parco nazionale delle Colline Metallifere, che inizierà il 4 maggio e si concluderà il 31 con il rilascio del totem che resterà disponibile ed al quale ci si potrà collegare per ascoltare il podcast”.

Informazioni

Per ulteriori informazioni sul cartellone “La miniera a memoria” è possibile contattare la Porta del Parco di Ribolla, al numero 0564.561289, oppure il Comune di Roccastrada, al numero 0564.561243. Il programma completo degli eventi può essere visionato sul sito istituzionale www.comune.roccastrada.gr.it