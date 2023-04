“La natura si fa arte”: le foto di Fabio Sartori in mostra alla galleria Spaziografico

Massa Marittima (Grosseto). La galleria Spaziografico, in vicolo del Ciambellano a Massa Marittima, presenta per la seconda volta una personale di Fabio Sartori.

La mostra, intitolata “La natura si fa arte“, sarà inaugurata oggi, sabato 15 aprile, alle 18, e sarà visitabile tutti i giorni, ad ingresso gratuito, fino al 4 maggio.

La mostra

Questa volta viene proposto un percorso fotografico che inizia con le passeggiate nella natura e arriva a sfiorare la documentazione scientifica.

Conosciuto per le sue foto industriali all’interno degli impianti di Monterotondo Marittimo che gli hanno valso numerosi riconoscimenti, anche internazionali, Sartori ha sviluppato negli anni in parallelo questo specifico linguaggio con tecnica macrografica, dove l’obbiettivo indaga la natura in ogni suo minimo dettaglio, fermando l’attimo in cui si sostanzia la perfezione.

Ecco, questa mostra è un omaggio alla natura che nel dettaglio di una farfalla o di un fiore riesce a diventare arte. La sua poetica, infatti, si declina nei soggetti ripresi in primo piano, come nell’opera che apre la mostra, in cui la farfalla e il fiore creano un triangolo e lasciano trasparire la grande bellezza cromatica dello sfondo a cui appartengono.

Si tratta di scatti molto accurati e contemporaneamente poetici che, grazie alla sensibilità di Sartori, diventano un’immagine d’arte.

I soggetti principali si stagliano su campiture di colore vivido e brillante, in cui si riconoscono forme naturali che fanno da contorno agli attori principali; lo sfondo è potenza artistica che allude alla pittura astratta e che definisce il significato stesso delle opere.

La tecnica macrografica assicura la perfezione dello scatto, ma per Sartori è solo un pretesto per interpretare la perfezione della natura, dove tutto si sublima e dove tutto si trasforma in un’immagine che rasenta l’irreale e l’imprevedibile.

La produzione di Fabio Sartori è particolarmente ricca e innumerevoli sono i riconoscimenti internazionali di questo artista insignito dell’Afi (Artista fotografico italiano) dalla Fiaf.

I premi

Per citare i più recenti, nell’ottobre del 2022 è stato premiato all’Urban Photo Award nell’ambito del Trieste Photo Days, con presidente il fotografo Nino Migliori; nel 2021 è stato premiato a “Le Prix de la Photographie de Paris” per la categoria “Architecture / Industrial – Non professional”.

Ricordiamo, inoltre, i premi che ha ricevuto in altri contesti, quali:

il Tokyo International Foto Awards,

il Moscow International Foto Awards,

l’IPA – International Photography Awards,

il Siena International Photo Awards,

l’ImagO Orbello,

il Luminar bug photography Awards.

Non resta che ammirare la sua produzione per vivere l’esperienza di un mondo incantato.

La mostra è a cura di Gian Paolo Bonesini e Carla Moscatelli.