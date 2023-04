“Antologia degli studi sulla Maestà di Ambrogio Lorenzetti”: il libro presentato in città

Massa Marittima. Si terrà sabato 22 aprile, alle 17.30, nella sala San Bernardino a Massa Marittima, la conferenza di presentazione del volume ‘Antologia degli studi sulla Maestà di Ambrogio Lorenzetti a Massa Marittima‘, opera a cura del Centro studi storici Agapito Gabrielli e supportata dal Rotary Club di Massa Marittima.

Gli ospiti

L’evento, pensato per promuovere l’attività culturale di recupero e diffusione del patrimonio storico della città del Balestro, verrà patrocinato dal Distretto 2071 e dall’Accademia senese degli Intronati. A portare i saluti, oltre al presidente del Rotary Club di Massa Marittima, Carlo Vivarelli, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, la direttrice della biblioteca Chelliana di Grosseto, Anna Bonelli Morisco, e il vice presidente dell’Accademia degli Intronati, Enzo Mecacci.

“Nel corso di questa annata rotaryana abbiamo lavorato per contribuire a rilanciare Massa Marittima come centro culturale di eccellenza, degno del suo fermento e dell’attività storiografica che, da oltre trent’anni, il Centro studi storici Agapito Gabrielli, ed il suo fondatore, nonchè autore del libro, Oris Carrucoli sta portando avanti con grande impegno – ha dichiarato il presidente Carlo Vivarelli –. Portare a Massa Marittima figure di prestigio, sia dell’ambito istituzionale che culturale, significa dare il via ad un percorso che, portato avanti nel corso del tempo, contribuirà a generare forti sinergie con centri di eccellenza come Siena e Firenze e produrre proposte di stampo culturale di grande spessore”.

Le relatrici

Relatrici della conferenza Chiara Valdambrini, direttrice del Museo archeologico e d’arte sacra della Maremma, e Michela Berto, storica dell’arte.

L’evento è gratuito e la cittadinanza è invitata a partecipare.