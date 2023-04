Torna la rassegna di poesia estemporanea nella frazione: il programma

Ribolla (Grosseto). Domenica 16 aprile torna sul palco di Ribolla la consueta rassegna di poesia estemporanea organizzata dall’associazione culturale Sergio Lampis improvvisar cantando.

La manifestazione

Tante importanti novità per questa 31esima edizione, che coinvolgerà buona parte dei poeti improvvisatori attualmente attivi nel centro Italia, prima tra tutte la partecipazione dell’Intesa Toscana per il canto del Maggio, una nuova rete di associazioni, gruppi e amministrazioni che si sono posti il problema del mantenimento e della tutela, a livello regionale, di questo importante patrimonio immateriale.

L’ottava rima è una forma di canto in versi improvvisato che si è mantenuta pressoché inalterata nel tempo e che ancora oggi ha una forte valenza nei territori in cui la si pratica.

“Il Comune di Roccastrada da sempre sostiene l’associazione e ne segue i progetti, supportandone le iniziative – si esprime così Emiliano Rabazzi, assessore alla cultura del Comune di Roccastrada -. L’ottava rima improvvisata, il canto del Maggio, le befanate rappresentano una parte importante della nostra tradizione popolare, costituiscono elementi in grado di fare comunità e sono modelli del passato che ancora oggi rappresentano un valore identitario per il nostro territorio”.

“Da anni il comitato soci Coop collabora con l’associazione Sergio Lampis improvvisar cantando – afferma Valeria Magrini, referente di zona per le sezioni soci Coop di Unicoop Tirreno – ed ogni volta l’occasione è portatrice di un vero arricchimento per le persone che coinvolge: dalla interazione diretta con i poeti che suscitano grande ammirazione e smarrimento per quella loro magica capacità di riflettere sulle questioni del mondo utilizzando l’improvvisazione la rima ed un sapere universale, ma anche per la voglia di pensare eventi fortemente ancorati al presente. Da questo punto di vista interessante la sempre maggiore presenza delle donne improvvisatrici (tradizione antica, popolare in senso lato), ma anche gli incontri di approfondimento tematico come quelli sviluppati insieme a Coop che hanno visto la presenza di un intellettuale del calibro di Gianni Vacchelli sui temi legati all’attualità del pensiero dantesco come spunto e sfida da fornire ai poeti per una loro ancor più ‘dotta e politica’ concatenazione di ottave”.