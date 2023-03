Il Mubia compie 4 anni: visite guidate gratuite per celebrare l’evento

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Il Mubia, geomuseo delle Biancane, a Monterotondo Marittimo, festeggia il suo quarto compleanno organizzando delle visite guidate gratuite nei giorni 30 marzo, primo e 2 aprile, dalle 11 alle 15, per partecipare alle quali sarà sufficiente pagare il prezzo ridotto del biglietto di ingresso al museo, che sarà di soli 2 euro per questa speciale iniziativa, anziché i consueti 5 euro.

La prenotazione

La prenotazione è obbligatoria entro il 29 marzo telefonando al 335.1017368 oppure inviando una mail a portadelparco@comune.monterotondomarittimo.gr.it.

Il ricordo del sindaco

“Era il 30 marzo 2019 il giorno in cui il museo ha aperto al pubblico per la prima volta, con una grande festa d’inaugurazione – ricorda il sindaco Giacomo Termine –. Da allora il Comune ha continuato ad investire negli allestimenti interni e nelle esperienze interattive per offrire ai visitatori e ai turisti visite sempre nuove e coinvolgenti. Nonostante la pandemia, il museo ha continuato a crescere e ad alzare l’asticella della qualità e gennaio 2023 è arrivato anche il riconoscimento di museo di rilevanza regionale. Oggi il Mubia è il luogo simbolo di Monterotondo Marittimo e una importantissima risorsa per il turismo sostenibile del territorio.”