“Pettegolezzi & Misteri”: la commedia in scena nella sala San Bernardino

Indice dei contenuti Lo spettacolo

La rassegna

Massa Marittima. Domenica 19 marzo, alle 17.30, a Massa Marittima, nella sala San Bernardino, si terrà lo spettacolo teatrale “Pettegolezzi & Misteri“, a cura della compagnia Liber Pater.

Si tratta del terzo appuntamento della rassegna di teatro comico “Massa inScena“, organizzata dall’associazione Liber Pater, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima.

Lo spettacolo

“Pettegolezzi & Misteri” è una commedia brillante in due atti, con Maria Antonietta Atticciati, Floriana Carbone, Alessandra De Vita, Franco Fedeli, Andrea Franceschi, Giorgio Petri, Claudia Tagliaferri, Annarita Tiezzi, Romina Zago, con la partecipazione straordinaria di Carlo e Miria, per la regia di Massimiliano Gracili.

La storia comincia con uno sparo nella notte. Per il loro decimo anniversario di matrimonio, il vicesindaco di Roma e sua moglie decidono di invitare i più cari amici ad una festa, nella loro lussuosa residenza fuori città. Ma i primi ospiti si ritroveranno davanti ad una spiacevole sorpresa. Altri amici si aggiungono e, dopo innumerevoli equivoci e goffi tentativi di nascondere la verità da parte dei primi arrivati, viene fuori quello che è successo…

La rassegna

La rassegna “Massa inScena” si compone di quattro appuntamenti. Il ricavato degli spettacoli sarà devoluto in beneficenza a organizzazioni e associazioni che operano in maniera attiva e socialmente utile sul territorio, in particolare: La Farfalla Odv; l’associazione ragazzi del rifugio Sant’Anna Onlus, il centro antiviolenza Tutto è Vita Elisabetta Fiorilli; l’associazione antiviolenza Olympia De Gouges.

L’ultimo appuntamento che chiude la rassegna teatrale “Massa InScena” è programmato per domenica 2 aprile, alle 17.30, con lo spettacolo “Ecco la sposa”, a cura della Compagnia La Prova Generale e della Compagnia Instabile dei Dintorni.

Informazioni e prenotazioni ai numeri 328.7514259 o 334.317.3908.