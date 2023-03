“La donna portatrice di valori”: al via la mostra per celebrare l’universo femminile

Indice dei contenuti La mostra

Gavorrano. La Commissione pari opportunità del Comune di Gavorrano celebra la Giornata internazionale della donna, l’8 marzo, con una mostra-evento legata alla valorizzazione del femminile nei suoi molteplici e variegati aspetti.

L’esposizione, incentrata sul tema “La donna portatrice di valori: amore, solidarietà, libertà, pace, coraggio“, vuole proporre una profonda riflessione sulla condizione femminile attraverso lo sguardo degli artisti, dei creativi, dei poeti e dei musicisti del nostro territorio.

La mostra

Le donne, da sempre, spesso in silenzio, da sole o in gruppo, anche quando hanno vissuto in condizioni di estrema difficoltà e vulnerabilità, sono state il sostegno materiale e morale della società: hanno accolto, curato, accudito, sostenuto, con ogni mezzo a loro disposizione tutti coloro che avevano necessità, come i bambini, gli anziani, i vicini, gli ammalati e i morti, dimostrando profonda compassione verso i propri simili.

La scelta di queste tematiche e la volontà di fare emergere le potenzialità artistiche, letterarie, musicali, ecc. presenti nelle cittadine e nei cittadini del comune di Gavorrano rientra in pieno nelle finalità della Commissione pari opportunità, che ha tra i suoi scopi quello di dare valore a ogni soggetto appartenente alla comunità e di far risaltare le capacità di ognuno.

La proposta è stata accolta con entusiasmo da tutta la comunità e moltissimi artisti, creativi, poeti, scrittori hanno presentato un variegato numero di opere realizzate con le tecniche più diverse rendendo omaggio in modo corale all’universo femminile e a tutti quei valori di cui è portatore.

L’inaugurazione

L’inaugurazione della mostra, con la presentazione delle opere, si terrà mercoledì 8 marzo alle 16.30 a Gavorrano, nei locali dei Bagnetti.

In collaborazione con l’associazione Nuova Pro Loco Gavorrano, nella giornata dell’8 marzo sarà offerto un rinfresco all’enoteca comunale e sabato 11 marzo, sempre alle 16.30, si terrà una degustazione di vini della Cantina Cigli con intrattenimento musicale.

Giovedì 9 marzo, alle 16.30, in collaborazione con la sezione dei soci Coop delle Colline Maremmane, verrà presentato il libro “Lo spazio ritrovato”.

Nella giornata di venerdì 10 marzo si svolgerà una conferenza a cura di Barbara Solari, ricercatrice dell’Isgrec, dal titolo “Presenze femminili. Le amiche della miniera di Ribolla (1951-1954)”.

L’esposizione dei lavori sarà visitabile nei locali dei Bagnetti dall’8 all’11 marzo, dalle 16.30 alle 19.00.