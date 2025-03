Incidente nella notte: auto sbatte contro una quercia, conducente in ospedale

Massa Marittima (Grosseto). Questa notte, intorno alle 2.30, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta in località Schiantapetto, nel comune di Massa Marittima, a seguito di un incidente lungo la strada provinciale 251.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso a supportare il personale sanitario nelle operazioni di estrazione, dall’auto coinvolta nell’incidente, del conducente e unico passeggero, un uomo di 42 anni.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti, l’auto è uscita di strada ha terminato la propria corsa scontrandosi con una quercia.

Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato caricato sull’ambulanza e trasportato in codice 2. all’ospedale della Misericordia di Grosseto per le cure necessarie.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario, erano presenti anche i Carabinieri di Massa Marittima per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.