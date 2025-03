Massa Marittima (Grosseto). Incidente stradale lungo la strada provinciale 49, nel comune di Massa Marittima.

Questa mattina, poco prima delle 9, per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada: nell’incidente è rimasta coinvolta una persona, trasportata al pronto scorso delll’ospedale Misericordia di Grosseto per accertamenti.

Sul posto, sono intervenute l’ambulanza dell’Anpas con un infermiere e le forze dell’ordine.