Lupo magro e zoppicante si rifugia in un’oliveta: soccorso dai Carabinieri Forestale

Gavorrano (Grosseto). Si era rifugiato in una oliveta nei pressi di Gavorrano un esemplare di lupo geneticamente puro, in evidente stato di difficoltà. Lo hanno trovato così, su segnalazione della proprietaria del terreno, i Carabinieri Forestale di Monterotondo Marittimo.

L’animale, molto magro e zoppicante, stava per lo più immobile. I militari hanno attivato la procedura di recupero prevista dal protocollo della Regione Toscana: sul posto è intervenuto come supporto il veterinario del Cras di Semproniano, che ha raggiunto il luogo e ha proceduto a sedare l’animale per effettuare il miglior soccorso possibile.

Per quanto emerge dai primi accertamenti il lupo, geneticamente puro, presentava sintomi non univoci e per questo motivo sarà inviato per le analisi di rito all’istituto zooprofilattico di Grosseto. L’animale è stato ricoverato infine al Cras di Semproniano.