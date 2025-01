Scontro frontale tra due auto: un ferito

Massa Marittima (Grosseto). Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, 22 gennaio, in località Ghirlanda, nel Comune di Massa Marittima.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Massa Marittima, due auto, con a bordo i soli conducenti, si sono scontrate frontalmente.

Nell’incidente, uno solo dei due autisti è rimasto livemente ferito ed è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario presente per i dovuti accertamenti medici.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, intervenuta sul posto, ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nello scontro.