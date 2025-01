Auto esce di strada e finisce in una scarpata: ferito il conducente

Massa Marittima (Grosseto). Incidente alle 7 di questa mattina sulla Strada Provinciale 33 di Montioni, nel comune di Massa Marittima.

Per cause in corso di accertamento, una Peugeot 207, condotta da un uomo di 63 anni, è uscita di strada finendo nella scarpata dell’argine di un corso d’acqua, denominato fosso dell’Acqua nera.

Il conducente, ed unico occupante del mezzo, è stato estratto dal personale dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Follonica ed è stato consegnato ai sanitari presenti sul posto per il suo trasferimento in ospedale.

La posizione del veicolo, in prossimità di un corso d’acqua, ne ha resa necessaria la rimozione tramite l’autogru inviata dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco Grosseto, operazione che ha richiesto la chiusura della strada fino al termine delle operazioni di rimozione.

Sul posto intervenuti anche una pattuglia dei Carabinieri di Follonica e il personale della Provincia di Grosseto.