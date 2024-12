Auto esce di strada: feriti marito e moglie, trasportati in ospedale

Gavorrano (Grosseto). Incidente lungo la Strada Provinciale 152, in località La Melosina, nel comune di Gavorrano.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Gavorrano intervenuta sul posto, un’auto, con a bordo moglie e marito, è uscita di strada, finendo la propria corsa nel campo accanto alla Provinciale.

I coniugi, feriti in maniera non grave, sono stati estratti dalla vettura dal personale sanitario presente sul posto, coadiuvati dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, sono stati adagiati sulla barella spinale e, infine, sono stati caricati sull’ambulanza per il loro successivo trasporto all’ospedale Misericordia di Grosseto.