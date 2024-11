Massa Marittima (Grosseto). Incidente lungo la Strada statale 439, nel comune di Massa Marittima, questa mattina, poco dopo le 10.30

Per cause di accertamento, un uomo di 22 anni è caduto in maniera accidentale mentre era in sella alla sua bici.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine e all’ambulanza della Misericordia di Massa Marittima, è intervenuto l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato il ciclista all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 2.