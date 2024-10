Incidente sull’Aurelia, scontro tra auto e tir: morta una persona

Aggiornamento ore 21.19: la persona deceduta è un uomo di 60 anni.

Grosseto. Drammatico incidente lungo l’Aurelia.

Oggi pomeriggio, intorno alle 19.40, per cause in corso di accertamento, un tir e un’auto si sono scontrati all’altezza del comune di Gavorrano, in direzione di Grosseto: nell’impatto, è morta una persona, della quale al momento non sono state comunicate le generalità.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, l’automedica di Grosseto e l’ambulanza della Misericordia di Follonica.

Notizia in aggiornamento