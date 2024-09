Tamponamento tra due auto: due donne trasportate in ospedale

Scarlino (Grosseto). Intervento del 118, questa mattina, intorno alle 10.20, in via delle Collacchie, a Scarlino, per un tamponamento tra auto.

Nell’impatto, sono rimaste ferite una donna di 34 anni, trasportata in codice 2 all’ospedale del pronto soccorso di Grosseto da un’ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia, e un’altra donna, di 73 anni, trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto da un’ambulanza Misericordia del capoluogo maremmano.

Sul posto sono intervenute anche la Polizia Municipale di Scarlino e Automedica di Follonica.