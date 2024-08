Incidente sull’Aurelia: auto sbatte contro il guardrail, quattro feriti

Gavorrano (Grosseto). Incidente stradale lungo l’Aurelia, nel comune di Gavorrano, in direzione di Roma.

Oggi pomeriggio, intorno alle 17.40, per cause in corso di accertamento, un’auto è sbandata ed è andata a sbattere contro il guardrail. Nell’impatto, sono rimasti feriti una donna di 44 anni e tre minorenni, tutti trasportati in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto, sono intervenute l’automedica di Follonica, le ambulanze della Croce Rossa di Gavorrano e della Misericordia di Castiglione della Pescaia, oltre alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco.