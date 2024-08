Principio d’incendio in un’imbarcazione: i Vigili del Fuoco spengono le fiamme

Scarlino (Grosseto). Principio di incendio su un’imbarcazione.

La squadra dei Vigili del Fuoco, in servizio presso il presidio acquatico di Scarlino, è intervenuta, a bordo del mezzo nautico in dotazione, nel primo pomeriggio di oggi per un incendio sviluppatosi all’interno del vano motore di un’imbarcazione di 19 metri all’ormeggio del porto turistico di Scarlino.

Il rapido intervento della squadra dei Vigili del Fuoco, con l’utilizzo di estintori, ha evitato che le fiamme si propagassero, oltre che al resto del natante, alle imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze.

Sul posto anche la prima partenza del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Follonica.