I Carabinieri Forestale scoprono una discarica abusiva: due denunciati

Roccastrada (Grosseto). La cura, la tutela dell’ambiente e del territorio, mission primaria della specialità forestale dell’Arma dei Carabinieri, rappresenta senza dubbio un obiettivo di priorità che non fa distinzione sulla base dell’uniforme indossata ed è proprio grazie ad una sinergica collaborazione investigativa tra i Carabinieri Forestali di Roccastrada e la Polizia locale che è stato possibile individuare una vasta area adibita a discarica abusiva e ad individuare i responsabili degli illeciti penali.

L’area adibita a discarica e prontamente sequestrata dai militari ha un’estensione di circa 900 metri quadri, al suo interno Carabinieri e Polizia locale hanno individuato circa 20 metri cubi di rifiuti, tra cui materiale di risulta da lavorazioni edili (vari pezzi e lastre di cemento), materiale derivante da rifacimenti stradali (pezzi di asfalto e sacchetti di bitume a freddo), rifiuti urbani, 2 big – bags contenenti materiali da rifacimento stradale, 2 lavatrici e materiale plastico vario.

Le telecamere della Municipale hanno permesso poi di identificare tre veicoli intestati a società e privati, i quali si rendevano responsabili delle condotte di abbandono di rifiuti speciali e di realizzazione di discarica abusiva. Nel mirino anche il legale rappresentante di una società.

Contestualmente l’attività investigativa ha consentito al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto di emettere un provvedimento di sequestro preventivo degli autocarri utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti, nonché di altri autocarri di proprietà dei medesimi responsabili, per un totale di 6 autocarri.