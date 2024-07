Incidente in un cantiere: cade da un’altezza di dieci metri e muore

Massa Marittima (Grosseto). Incidente sul lavoro in un cantiere a Massa Marittima.

Questa mattina, poco prima delle 11, per cause in corso di accertamento, un uomo di 54 anni è caduto da un’altezza di circa 10 metri. L’operaio, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, è deceduto.

Sul posto, sono intervenuti le ambulanze della Misericordia di Massa Marittima, della Pubblica Asssitenza di Scarlino e l’elisoccorso Pegaso 1.

Attivata la Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Sud est, presenti anche le Forze dell’Ordine.