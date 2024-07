Scarlino (Grosseto). Incidente stradale in località Le Case, nel comune di Scarlino.

Oggi pomeriggio, intorno alle 16.10, per cause in corso di accertamento, uno scooter è uscito di strada: il conducente, un uomo di 48 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Sul luogo dell’incidente, è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Follonica.