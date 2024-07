Vasi rovesciati, sfregiate lapidi e ornamenti divelti: vandali in azione al cimitero

Gavorrano (Grosseto). È con profondo rammarico che l’amministrazione comunale informa la cittadinanza degli atti di vandalismo avvenuti presso il cimitero di Caldana tra venerdì e sabato scorsi.

“Questo gesto vile e inqualificabile ha colpito un luogo sacro e di raccoglimento, arrecando dolore e sconcerto a tutta la comunità – si legge in una nota dell’amministrazione -. Gli atti di vandalismo hanno provocato danni significativi a tombe, lapidi e monumenti funebri. Sono stati rovesciati vasi di fiori, divelti ornamenti e sfregiate alcune lapidi. Questo gesto non ha solo deturpato il cimitero, ma ha anche ferito profondamente i sentimenti di chi ha i propri cari sepolti in questo luogo. L’amministrazione comunale condanna fermamente questi atti di inciviltà e mancanza di rispetto. Oltre a condannare questi atti, verrà sporta formale denuncia alle autorità competenti”.

“Si invita chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti e a collaborare con le autorità. Rivolgiamo un appello a tutti i cittadini affinché rispettino i luoghi sacri e di memoria, valori fondamentali della nostra società – termina il comunicato –. Solo attraverso il rispetto reciproco e la collaborazione possiamo costruire una comunità più sicura e coesa”.