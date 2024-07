Scontro tra un’auto e un furgone: quattro feriti, donna trasportata a Siena in gravi condizioni

Scarlino (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale del Puntone, nel comune di Scarlino.

L’incidente

Oggi pomeriggio, poco prima delle 18, per cause in corso di accertamento, un’auto e un furgone si sono scontrati: le persone coinvolte sono una donna di 40 anni, un uomo di 42 anni, un minorenne e un uomo di 54 anni.

Sul posto sono intervenuti l’automedica 62 di Follonica, l’elisoccorso Pegaso 2, l’ambulanza India della Misericordia di Roccastrada e l’ambulanza della Croce Rossa di Gavorrano.

I feriti

La donna è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena in codice 3.

L’uomo di 42 anni e il minorenne sono stati trasportati entrambi al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2 dalla Croce Rossa di Gavorrano.

L’India Mise di Roccastrada ha infine trasportato l’uomo di 54 anni al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2.

Sul posto anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.