Roccastrada (Grosseto). Incidente nel comune di Roccastrada, lungo la strada provinciale 21, intorno alle 23.50.

Per cause in corso di accertamento, un’auto con due persone a bordo è uscita di strada. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Roccastrada e la Blsd della Pubblica Assistenza di Sassofortino, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco.

Sono rimasti feriti un uomo ed una donna di 61 e 56 anni, entrambi trasportati all’ospedale di Grosseto in codice 2.