Monterotondo Marittimo (Grosseto). Incidente stradale lungo la strada regionale 439, nel comune di Monterotondo Marittimo, al confine con la provincia di Pisa.

Per cause in corso di accertamento, un’auto si è scontrata con una moto ed un giovane di 18 anni è rimasto ferito. Il ragazzo è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Grosseto.

Sul posto, sono intervenuti la Misericordia di Massa Marittima con infermiere, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.