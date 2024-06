Auto si ribalta ed esce di strada: due uomini in gravi condizioni

Montieri (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale Massetana, nel comune di Montieri, all’altezza del Gabellino.

Questo pomeriggio, poco dopo le 19, per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada e si è cappottata. Nell’incidente sono rimasti feriti due uomini: uno, di 39 anni, è stato trasportato dall’elisoccorso Pegaso 3 all’ospedale Cisanello di Pisa in codice 3 per un politrauma grave; l’altro, di 53 anni, con la stessa diagnosi, è stato trasportato dall’elisoccorso Pegaso 1 in codice 3 all’ospedale Careggi di Firenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza India Mise di Massa Marittima, l’ambulanza Blsd della Pubblica Assistenza di Sassofortino, l’ambulanza Blsd della Pubblica Assistenza di Boccheggiano.