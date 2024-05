Incidente stradale: tre persone ferite

Scarlino (Grosseto). Un incidente stradale, le cui cause sono in corso di accertamento, nel comune di Scarlino, è avvenuto questa mattina intorno alle 11.30.

Al momento, non si sa ancora quanti mezzi siano stati coinvolti, ma nell’incidente sono rimaste ferite tre persone: due donne di 59 e di 34 anni anni, entrambe trasportate all’ospedale Misericordia in codice 2, e un uomo di 49 anni, trasportato in codice 1 al nosocomio grossetano.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Follonica, l’ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia, l’ambulanza dell’Amps di Scarlino, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.