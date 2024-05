Incidente all’incrocio: scontro tra un’auto e un furgone, tre persone ferite

Roccastrada (Grosseto). Incidente stradale all’incrocio tra la strada provinciale Montemassi e la strada provinciale 137, nel comune di Roccastrada.

Per cause in corso di accertamento, oggi pomeriggio, poco prima delle 16, un furgone e un’auto si sono scontrati.

Nell’impatto, sono rimaste ferite tre persone, una donna di 71 anni, una donna di 40 anni, un uomo di 42 anni, tutti trasportati in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti un’automedica di Grosseto, un’ambulanza India di Roccastrada, la Pubblica Assistenza di Sassofortino, la Misericordia di Grosseto, la Croce Rossa di Gavorrano, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.