Scarlino (Grosseto). Incidente mortale lungo la Strada provinciale delle Collacchie, nel comune di Scarlino, questa mattina, intorno alle 12.40 .

Per cause in corso di accertamento, un’auto, con a bordo il solo conducente e che procedeva in direzione di Follonica, è uscita di strada ed ha urtato il guard rail.

Nell’impatto, purtroppo, è deceduto il conducente, un uomo di 46 anni, residente nel comune di Gavorrano.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Follonica, che hanno messo in sicurezza la strada in cui si è verificato l’incidente.

Presenti anche il personale sanitario, con l’ambulanza India di Castiglione della Pescaia, l’elisoccorso Pegaso 2, i Carabinieri e la Polizia.