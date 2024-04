Incidente nella notte: uomo trasportato in ospedale in gravi condizioni

Roccastrada (Grosseto). Incidente, intorno a mezzanotte, lungo la strada provinciale 20, tra Ribolla e Castellaccia, nel comune di Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è rimasta coinvolta nell’incidente: il conducente, un uomo di 28 anni, è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco ed è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto, sono intervenute anche l’ambulanza della Misericordia di Roccastrada, l’automedica di Grosseto, la Pubblica assistenza di Sassofortino.