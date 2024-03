Atti vandalici alla piscina, il Comune: “Scenario devastante, troveremo i responsabili”

Gavorrano (Grosseto). La piscina comunale di Bagno di Gavorrano è stata oggetto, nella giornata di ieri, lunedì 11 marzo, di pesanti e indegni atti vandalici.

“È stata fatta denuncia alle autorità competenti, che stanno raccogliendo informazioni ed indagando al fine di poter giungere ai responsabili di questo ignobile e gravissimo atto di delinquenza – si legge in una nota del Comune di Gavorrano –. La piscina comunale, attualmente chiusa in attesa di lavori di ristrutturazione che ne avrebbero consentito una pronta riapertura al pubblico, è sempre stata un punto di aggregazione e un centro di eccellenza per le attività natatorie anche per i comuni limitrofi. La situazione a cui si sono trovati di fronte i primi intervenuti sul posto è difficilmente esprimibile con le parole. Uno scenario devastato e devastante”.

“L’amministrazione comunale è fortemente indignata contro questi delinquenti senza valori, che deturpano con noncuranza beni comuni e danneggiano un’attività che sarebbe stata riportata presto alla piena fruizione dei cittadini. Chi ha operato una simile devastazione non ha alcun rispetto per la collettività, non ha alcun senso civico – termina il comunicato -. Le indagini, già in corso, porteranno sicuramente a individuare i colpevoli di questo scempio, anche grazie a indizi e testimonianze già al vaglio degli inquirenti”.