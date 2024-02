Ritrovata una granata nel bosco: l’ordigno è stato fatto brillare dagli artificieri

Massa Marittima (Grosseto). È stato fatto brillare ieri mattina il residuato bellico rinvenuto sul territorio di Massa Marittima in un’area boschiva in località Podere San Lanzo.

L’area intorno all’ordigno è stata delimitata con nastro segnaletico e vigilata con frequenti passaggi dai militari della Compagnia Carabinieri di Follonica e dagli agenti della Polizia locale. Del ritrovamento è stata informata la Prefettura, che ha richiesto la bonifica dell’ordigno a cura del personale specializzato dell’Esercito.

Su disposizione del Comando Forze Operative Nord di Padova è intervenuto sul posto il team di artificieri provenienti dal 2° reggimento Genio Pontieri di Piacenza, che hanno confermato la presenza di una granata d’artiglieria da 75 millimetri; come da prassi i militari hanno prima reso inoffensivo l’ordigno e in seguito hanno provveduto alla distruzione sul posto in completa sicurezza.

Si tratta dell’ottavo intervento in provincia di Grosseto dall’inizio dell’anno. Nonostante il trascorrere degli anni, i ritrovamenti di ordigni bellici avvengono quotidianamente, basti pensare che il solo 2° reggimento Genio Pontieri ha effettuato nel 2023 247 bonifiche nelle 13 province di competenza: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena; Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Lucca, Livorno, Prato, Siena, Arezzo e Grosseto.